Avengers: Endgame, tagliata una sequenza con Rocket

Quando si fanno dei film 'grossi' come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame è naturale che molte scene vengano tagliate e delle idee vengano scartate, inclusa la famosa scena con la testa mozzata di Captain America.

Tra le idee scartate di Avengers: Endgame, come svelano i due sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely, anche un momento tra Rocket (Bradley Cooper) e Jane Foster (Natalie Portman).

Nel film dei fratelli Joe & Anthony Russo i Vendicatori tornano indietro nel tempo per recuperare le Gemme dell'Infinito, finendo per rivisitare alcuni eventi dei film precedenti. Tra questi c'è anche Thor: The Dark World, in cui Jane ad Asgard era venuta a contatto con l'Aether che, successivamente, Rocket recupera. Ma se nella versione cinematografica vediamo solo Rocket andare verso Jane per estrapolarle l'Aether, nelle idee originali i due avrebbero avuto una conversazione a riguardo.

"C'era una lunga sequenza tra Rocket e Jane Foster, che era molto divertente" spiegano i due "Non abbiamo mai girato tale scena perché quel che avete visto nei cinema, ovvero Rocket che andava verso Jane Foster, era tutto ciò di cui avevamo bisogno. Non c'era nessun Vendicatore originale nella sequenza, quindi non c'era bisogno di alcuna scena emotiva riparatrice. Era una scena divertente, il che non è un problema. Vedeva lui che le spiegava la situazione ridicola e lei che controbatteva con la scienza".

Non essendo mai stata girata non c'è nemmeno possibilità che appaia nel cofanetto della Infinity Saga, purtroppo, ed i due hanno affermato che hanno deciso di procedere con la scena tra Frigga e Thor: "Anche se era una scena soddisfacente, non aveva bisogno di essere nel film. E abbiamo capito che avevamo necessità di una scena con Thor e Frigga".