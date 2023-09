Avengers: Endgame, svelata una scena inedita con Captain America e Ant-Man

A distanza di anni dall'uscita di Avengers: Endgame nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, film che nel 2019 aggiornò di prepotenza la classifica del box office globale, i Marvel Studios hanno svelato a sorpresa una nuova scena inedita con protagonista Captain America.

Divertente anche il metodo scelto per diffondere questa nuovo 'aneddoto' del passato di Steve Roger, attraverso il famoso best-seller di Scott Lang Attenti al piccoletto!, il libro che il personaggio di Paul Rudd ha presentato durante il suo ultimo film Ant-Man & The Wasp: Quantumania e che il supereroe ha scritto come reportage degli eventi di Avengers: Endgame. Come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, Attenti al piccoletto! è diventato un vero libro stampato dalla Marvel e che i fan possono acquistare, ed è proprio tra le pagine del volume che viene raccontata questa storia inedita di Captain America risalente ai giorni del Blip.

La scena in questione si verifica poco dopo il ritorno di Scott Lang dal Regno Quantico e durante la sua visita all'Avengers Compound. In una scena mai vista al cinema ma descritta nel dettaglio nel libro di Scott Lang, quando Steve Rogers e Natasha Romanoff aggiornano Ant-Man di cosa è successo al mondo dopo la vittoria di Thanos Scott si riferisce a coloro che sono stati blippati come "persone scomparse". A quel punto, Captain America si lascia andare ad uno scatto d'ira che, come descritto nel libro: "La rabbia ebbe insolitamente la meglio su di lui. 'Quel maniaco ha eliminato metà della vita', mi disse Captain America. 'Non solo sulla Terra. Nell'universo".

Un momento emozionante per il personaggio di Chris Evans, che l'attore però non ha mai avuto la possibilità di recitare sul grande schermo.