Avengers: Endgame, superato in 6 ore il record di prevendite de Il Risveglio della Forza

Con l'inizio della vendita dei biglietti sancito dall'arrivo del nuovo trailer ufficiale, i fan di tutto il mondo si sono potuti aggiudicare un biglietto per la prima di Avengers: Endgame.

Il nuovo film dei Marvel Studios, che promette di terminare la Infinity Saga iniziata nel 2008 con Iron Man di Jon Favreau (film che abbiamo analizzato nel nostro speciale Everycult - Iron Man), a quanto pare ha già iniziato la sua corsa ai primati commerciali. Il primo record a cadere vittima della popolarità del brand di Kevin Feige è stato quello del maggior numero di prevendite vendute in 24 ore, detenuto da Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza; l'opera dei fratelli Russo lo ha letteralmente infranto in poco meno di 6 ore.

"Le vendite di Avengers: Endgame hanno non solo superato tutte le aspettative e ma anche Star Wars: The Force Awakens, il precedente detentore del record, diventando il titolo più venduto di Fandango nelle sue prime 24 ore di vendite" ha rivelato Erik Davis, managing editor di Fandango. "L'impresa è stat e ha realizzato quell'impresa solo 6 ore. Non abbiamo mai visto nulla di simile, è davvero un traguardo rivoluzionario. Semplicemente i fan non vedono l'ora di assistere alla conclusione di questa epica saga."

La nuova top 5 dei film con il maggior numero di prevendite vendute nel giro di 24 ore è composta nel seguente modo:

Avengers: Endgame Star Wars: Il Risveglio della Forza Star Wars: Gli Ultimi Jedi Rogue One: A Star Wars Story Avengers: Infinity War

Non sono ancora stati rivelati i dati ufficiali in termine di cifre di incasso, ma qualcosa ci dice che sono piuttosto elevate. Vi ricordiamo che Avengers: Endgame arriverà in Italia il 24 aprile prossimo.