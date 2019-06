Avengers: Endgame supera gli incassi originali di Avatar nel mondo (inflazione a parte)

Secondo quanto riportato negli aggiornamenti di Box Office Mojo, Avengers: Endgame nella giornata di ieri ha superato gli incassi della release originale di Avatar nel mondo, senza ovviamente contare l'inflazione dal 2009 a oggi.

La pellicola definitiva dei Marvel Studios ha infatti raggiunto l'impressionante cifra dei 2,749,603,966 di dollari, superando così i 2,749,064,328 miliardi raccolti da Avatar all'epoca della sua prima release cineamtografica: il film di James Cameron uscì nuovamente al cinema nell'agosto 2010 e poi ancora una volta successivamente, fatto che gli consentì di aumentare il proprio incasso ai definitivi 2,787,965,087 miliardi di dollari.

Il dato che sorprende senza ombra di dubbio è il fatto che Avatar abbia impiegato circa 34 settimane di programmazione per raggiungere tale considerevole cifra, mentre ad Avengers: Endgame ne sono bastate solamente 11. La pellicola di Anthony e Joe Russo aveva già battuto Avatar per quanto riguarda gli incassi in patria, forte dei suoi 834 milioni di dollari contro i 760 milioni del film di Cameron.

Avengers: Endgame potrebbe essere favorito nella sua corsa al box-office complessivo di Avatar con la sua seconda uscita cinematografica che includerà qualche sequenza inedita, anche se non è ancora chiaro se questa ulteriore release sarà compresa nel conto originale. Il film sarà praticamente identico a quello originale se non per l'aggiunta di uno speciale tributo a Stan Lee e sette minuti di materiale extra, che includono fra le altre cose due scene post-credit tagliate dall'edizione "normale".

Ciò non toglie che la classifica dei maggiori incassi di cui finora abbiamo parlato, bisogna specificarlo, non tiene assolutamente conto dell'inflazione, per la quale Avatar schizzerrebbe oltre i 3 miliardi di dollari al box-office e che vedrebbe al primo posto Via col vento con oltre 3.7 miliardi di dollari.

La nuova versione di Avengers: Endgame dovrebbe approdare prossimamente anche nelle sale italiane, magari in concomitanza con l'uscita del nuovo film dei Marvel Studios, Spider-Man: Far From Home.