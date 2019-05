Avengers: Endgame, le suggestive immagini prima e dopo gli effetti speciali

Sono apparse in rete delle nuove e significative immagini del dietro le quinte di Avengers: Endgame. Il film-evento dei Marvel Studios è costato ben 350 milioni di dollari, e queste foto ci danno un piccolo assaggio del budget dedicato ai soli effetti speciali.

Le immagini, che potete trovare nel post in calce alla notizia, ci mostrano infatti alcuni momenti chiave del film - in particolare la scena in cui Hulk indossa il Guanto dell'Infinito e la monumentale battaglia finale - prima e dopo gli effetti speciali. Inoltre le foto ritraggono alcune performance in motion Capture di Mark Ruffalo e il suo Smart Hulk.

Diretto dai Fratelli Russo e attualmente ancora in programmazione nelle sale, Avengers: Endgame ha recentemente raggiunto quota 2,6 miliardi al box office mondiale e nelle prossime settimane potrebbe puntare direttamente al record all time di Avatar, film che ha già sorpassato nella classifica domestica.

Conclusa la Infinity Saga che ci ha accompagnato per 22 film e 11 anni, la fase 3 del Marvel Cinematic Universe chiuderà ufficialmente il prossimo luglio con l'uscita di Spider-Man: Far From Home, film che introdurrà nel franchise il concetto di Multiverso. I progetti per la fase 4 del MCU verranno annunciati ufficialmente in seguito alla release del nuovo capitolo di Spidey.