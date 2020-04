Avengers: Endgame, gli stunt nella lotta tra i due Captain America erano fratelli

Attualmente impegnato a promuovere Extraction, il suo nuovo film Netflix, Sam Hargrave è stato il coordinatore degli stunt in Avengers: Endgame, film ricco di combattimenti e scene d'azione. Una di queste è senza dubbio quella della lotta di Captain America contro il sé stesso del passato, sulla quale abbiamo scoperto una interessante curiosità.

A rivelarla è stato lo stesso Sam Hargrave, che ha raccontato che, dopo essere stato la controfigura di Chris Evans in Captain America: The Winter Soldier, in Endgame gli è stata data l'opportunità di indossare nuovamente il costume di Cap. Nella scena in questione, caso più unico che raro, la controfigura dell'altro Steve Rogers era suo fratello, Daniel Hargrave.

"Ecco perché sono tornato in quella tuta, in modo da poterlo dire" ha spiegato lo stuntman a Digital Spy. "La Marvel è bravissima in questo, c'è stata molta sostituzione del viso in digitale, ma ci sono diversi momenti epici in cui sono i fratelli Hargrave a darsele sullo schermo in Avengers: Endgame. Ed è per questo che l'ho fatto, perché quella roba viva per sempre."

Sam è orgoglioso di far parte della storia del Marvel Cinematic Universe, e anche di aver lavorato fianco a fianco con suo fratello Daniel nel film dei fratelli Russo che vorrebbero tornare alla Marvel. "Dovete dire ai vostri figli, ai vostri nipoti, che eravamo io e mio fratello a fare le controfigure, a combattere in quel film" ha concluso.

