Avengers: Endgame, Steve ha confessato a Peggy di aver baciato la sua pronipote?

Apparsa nei giorni scorsi sul palco del D23 Expo per presentare il suo ruolo nella serie What... If?, Hayley Atwell è tornata a parlare di Peggy Carter e in particolare di un potenziale retroscena di Avengers: Endgame.

Come sapete sul finale del film dei Fratelli Russo Steve Rodgers è tornato indietro nel tempo - o meglio, nelle realtà alternative - per riconsegnare le Gemme dell'Infinito, salvo poi rimanere negli anni '40 per vivere la vita che ha sempre desiderato al fianco di Peggy.

Pensandoci bene, però, in Captain America: Civil War Steve ha baciato Sharon Carter, agente dello Shield e pronipote di Peggy; a questo punto la domanda è: Cap avrà avuto il coraggio di dire a Peggy della volta in cui ha baciato la sua pronipote?

"Probabilmente, in un modo molto imbarazzante, ciò significa che c'è stato un litigio domestico" ha detto l'attrice parlando con IGN. "Se ne saranno dette tante. Non sarebbe esilarante? Se ne hanno discusso probabilmente lei è andata via sbattendo la porta ed è andata a pescare nel weekend, non lo so."

"Proprio perché parliamo degli anni '40, penso che la scena potrebbe avere un bellissimo e sano tono da commedia, piuttosto che da soap opera. Scriviamolo adesso, facciamolo."

La Atwell tornerà insieme a gran parte del cast della Infinity Saga in What... If?, la serie animata dei Marvel Studios che porterà su Disney+ una versione differente di ognuno dei 23 film del MCU usciti finora. Per altre informazioni vi rimandiamo al nostro recap sui recenti annunci di Disney+ e alla recensione di Avengers: Endgame.