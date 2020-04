Avengers: Endgame e Star Wars IX si contenderanno un ambito premio della fantascienza 2020

La 78th World Science Fiction Convention sul proprio canale YouTube ha diramato questa notte le nomination agli Hugo Awards 2020, includendo per la sezione cinema anche Avengers: Endgame e Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker.

La categoria Best Dramatic Presentation - Longform include i migliori film e serie tv di fantascienza e serie tv dell'anno, e oltre all'epico scontro tra il film dei fratelli Russo e quello di JJ Abrams nel mix sono stati aggiunti anche Captain Marvel, Good Omens e la prima stagione di Russian Doll. Per quanto riguarda la sezione Best Dramatic Presentation - Short Form, invece, che rappresenta i migliori singoli episodi delle serie tv, abbiamo a farla da padrone Watchmen (nominato con due puntate, "A God Walks Into Abar" e "This Extraordinary Being"), ma anche episodi di The Expanse, The Good Place, Doctor Who e The Mandalorian.

Vi riportiamo le nomination qui sotto:

Best Dramatic Presentation, Long Form

Avengers: Endgame, screenplay by Christopher Markus and Stephen McFeely, directed by Anthony Russo and Joe Russo (Marvel Studios)

Captain Marvel, screenplay by Anna Boden, Ryan Fleck and Geneva Robertson-Dworet, directed by Anna Boden and Ryan Fleck (Walt Disney Pictures/Marvel Studios/Animal Logic (Australia))

Good Omens, written by Neil Gaiman, directed by Douglas McKinnon (Amazon Studios/BBC Studios/Narrativia/The Blank Corporation)

Russian Doll (Season One), created by Natasha Lyonne, Leslye Headland and Amy Poehler, directed by Leslye Headland, Jamie Babbit and Natasha Lyonne (3 Arts Entertainment/Jax Media/Netflix/Paper Kite Productions/Universal Television)

Star Wars: The Rise of Skywalker, screenplay by Chris Terrio and J.J. Abrams, directed by J.J. Abrams (Walt Disney Pictures/Lucasfilm/Bad Robot)

Us, written and directed by Jordan Peele (Monkeypaw Productions/Universal Pictures)

Best Dramatic Presentation, Short Form

The Good Place: “The Answer”, written by Daniel Schofield, directed by Valeria Migliassi Collins (Fremulon/3 Arts Entertainment/Universal Television)

The Expanse: “Cibola Burn”, written by Daniel Abraham & Ty Franck and Naren Shankar, directed by Breck Eisner (Amazon Prime Video)

Watchmen: “A God Walks into Abar”, written by Jeff Jensen and Damon Lindelof, directed by Nicole Kassell (HBO)

The Mandalorian: “Redemption”, written by Jon Favreau, directed by Taika Waititi (Disney+)

Doctor Who: “Resolution”, written by Chris Chibnall, directed by Wayne Yip (BBC)

Watchmen: “This Extraordinary Being”, written by Damon Lindelof and Cord Jefferson, directed by Stephen Williams (HBO)

Secondo voi chi merita la vittoria in entrambe le categorie? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Curiosamente, Avengers: Endgame e Star Wars IX condividono lo stesso posto nella nostra classifica dei migliori film del 2019. Per altri approfondimenti leggete il messaggio di Kevin Feige ai fan dei Marvel Studios.