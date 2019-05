Avengers: Endgame, Star-Lord e Nebula insieme in una nuova foto dal set

Gli attori che hanno fatto parte del cast di Avengers: Endgame stanno continuando a dar sfogo alla voglia di condividere i momenti vissuti sul set che hanno dovuto reprimere durante le riprese, a causa delle severe direttive degli Studios.

In una delle ultime foto inedite avevamo potuto apprezzare la presenza di Captain Marvel su Vormir, in quella che sembrerebbe una scena prevista dalla scrittura originale poi, evidentemente, modificata. La foto postata oggi da Karen Gillan ritrae invece lei e Chris Pratt nei panni di Nebula e Peter Quill in quello che immaginiamo fosse un momento di pausa dalle riprese.

"Nebula impara a mettere il broncio con Peter Quill" scrive l'attrice come didascalia, ed in effetti nella foto vediamo lei e Star Lord impegnarsi a mettersi in posa con il cosiddetto "muso a gallina": la Gillan, però, sembra decisamente in difficoltà rispetto ad un più credibile Chris Pratt!

A proposito di immagini inedite: pochi giorni fa ci è stato mostrato come sarebbe stato il costume di Carol Denvers senza le pesanti aggiunte in CGI fatte successivamente. Sempre la Captain Marvel di Brie Larson era invece protagonista di un'altra scena tagliata dal film, durante la quale la vedevamo interagire con Scarlet Johansson nei panni di Vedova Nera.