Avengers: Endgame, spunta una scena eliminata con Tony Stark e Pepper Potts

Sono apparsi su Twitter alcuni filmati che mostrano scene eliminate di Avengers: Endgame, che fanno parte dei contenuti speciali della versione digitale del film, da poco in vendita negli Stati Uniti e disponibile in Italia dal 14 agosto.

In una delle scene, che riportiamo in calce alla notizia, vediamo Tony Stark (Robert Downey jr) e Pepper Potts (Gwyneth Paltrow). I due sono sereni e sorridenti, in cucina, con Pepper intenta a preparare qualcosa e Tony che cerca di aiutarla. Una tranquilla scena familiare, che non ha comunque mancato di commuovere i fan.

Tra i primi commenti, infatti, si nota quello di @AcolitesLion, che dice: "Avrebbe dovuto esserci nel film, è tutto quello che voglio per loro, che siano felici. Li amo entrambi così tanto..."

@Megat_Hiroki invece pubblica un disegno di Peter Parker / Spider-Man in lacrime e la frase: "Mi manca davvero..."

La risposta di @BenRivers23 è la più divertente. A un utente che chiedeva "Perché la Marvel elimina tutte queste scene?", l'utente replica: "Perché non vogliono un film di quattro ore. La gente era già nervosa per aver trattenuto la pipì per tre ore. Se Endgame fosse durato di più avrebbero dovuto regalare un sacchetto per colostomia con ogni biglietto."

Tra le altre scene inedite comparse su Twitter c'è quella di Tony che rade Rocket per scherzo.

Hanno intanto suscitato polemiche negli ultimi giorni le parole di Joe Russo su Tony Stark.