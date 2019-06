Avengers: Endgame, ecco lo spot per la nuova release: "rimanete dopo i titoli di coda"

Marvel Entertainment ha pubblicato un breve spot dedicato alla nuova release di Avengers: Endgame, che tornerà nelle sale di tutto il mondo il prossimo 4 luglio con nuovi contenuti esclusivi.

Potete trovare lo spot all'interno della notizia. Attenzione, seguono spoiler su Avengers: Endgame.

Come potete notare dalle immagini, questo nuovo filmato è chiaramente dedicato a chi ha già visto il film dei fratelli Russo - d'altronde si tratta di una re-release. Lo spot mostra infatti momenti chiave del film che erano rimasti segreti durante la promozione iniziale come lo scontro tra i due Captain America, la scena in cui Hulk indossa il Guanto dell'Infinito e il già iconico "Avengers Uniti".

Sul finale dello spot viene anche ricordato di rimanere dopo i titoli di coda e godersi i nuovi contenuti esclusivi: una volta terminati i credit, infatti, verrà mostrata una scena eliminata con protagonista l'Hulk di Mark Ruffalo, uno speciale tributo al compianto Stan Lee e uno sneak peek di Spider-Man: Far From Home, che ricordiamo debutterà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio.

In attesa di scoprire come si concluderà l'Infinity Saga con il nuovo capitolo dell'arrampicamuri, vi ricordiamo che la fase 4 del MCU sarà svelata dalla Marvel nei prossimi mesi in occasione del San Diego Comic-Con e il D23 Expo.