Avengers: Endgame, la sopravvivenza di Thor e Occhio di Falco fu decisa in anticipo

Durante una recente intervista promozionale Christopher Markus e Stephen McFeely, sceneggiatori di Avengers: Endgame, hanno dichiarato che Thor e Occhio di Falco non hanno mai rischiato di morire nel film dei Russo, dato che la loro sopravvivenza fu decisa per un motivo preciso.

L'intervistatore si è chiesto se la ragione per cui Clint Barton e il Dio del Tuono sono usciti vivi dalla battaglia finale con Thanos è rappresentata da Thor: Love & Thunder e dall'arrivo di Disney+, che nel 2021 manderà in onda la mini-serie televisiva Occhio di Falco. Come risposta, i due sceneggiatori hanno detto:

"Avremmo potuto realizzare un bagno di sangue nel film, uccidendo tutti e sei i membri originali degli Avengers e preparare un nuovo corso totale, ma ci sembrava una scelta a dir poco deprimente. Non sapevamo necessariamente che per loro due ci sarebbero state nuove storie da raccontare, è solo che ... Thor ha sacrificato tutto, e ha perso tutto, quindi non sarebbe stato un buon finale ucciderlo, invece volevamo che finalmente fosse contento di se stesso. C'è una sorta di gioia nel lasciarlo andare senza meta verso i confini dell'universo. E Clint ha riavuto la sua famiglia, e questo è qualcosa. Era il suo unico scopo".

