Avengers: Endgame, lo Snap rovina le vite dei fan grazie ad un esilarante filtro su TikTok

In questo primo scorcio di Fase 4 abbiamo visto il Marvel Cinematic Universe cominciare ad indagare sugli effetti dello Snap sulle persone comuni, tra il lutto per le persone scomparse e lo shock per gli inattesi ritorni a distanza di anni, con tanto di disagi non di poco conto per le vittime di Thanos tornate in vita.

Il lavoro degli sceneggiatori potrebbe effettivamente da questo punto di vista essere facilitato da una nuova ondata di video apparsi si TikTok in cui i fan Marvel ci mostrano in diretta gli ultimi istanti della loro vita prima di svanire per opera del Titano Pazzo.

Niente paura, però: non si tratta di un clamoroso ritorno di Thanos, ma di un innocuo quanto esilarante filtro ideato appositamente per uno dei social più utilizzati del momento. Nei video dei fan vediamo dunque i nostri svanire proprio ad un passo dalla conquista di un traguardo tanto desiderato, che sia una proposta di matrimonio o l'arrivo di una PlayStation 5, ma anche più banalmente il primo morso ad un tanto agognato panino o la conclusione di un lungo e faticoso progetto assegnato in vista di un esame.

Speriamo che per i nostri sfortunati fan le cose non si siano messe troppo male al momento del Blip! A proposito della battaglia per le sorti dell'universo, intanto, recentemente qualcuno ha immaginato un Avengers: Endgame girato da Zack Snyder.