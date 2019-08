Avengers: Endgame, Smart Hulk fu testato durante i lavori di Thor: Ragnarok

A non tutti è piaciuto lo Smart Hulk di Avengers: Endgame né il suo arco narrativo, tanto che i realizzatori hanno dovuto confermare che il suo ruolo è sempre stato quello.

Ora Dan DeLeeuw ha svelato come sono riusciti a portare in vita tale personaggio, ovviamente partendo dai concept art firmati da Ryan Meinerding. Il supervisore degli effetti visivi ha affermato che hanno dapprima lavorato con la Industrial Light & Magic ad un concept preso da Avengers: Age of Ultron e poi hanno deciso, di comune accordo con i fratelli Joe & Anthony Russo, di fare dei test con l'attore Mark Ruffalo. Fortunatamente Ruffalo si trovava già sul set di Thor: Ragnarok e sono stati effettuati in questo modo i test.

"Abbiamo fatto un test prima che iniziassero i lavori di entrambi i film, stavano lavorando a Ragnarok in Australia e volevamo qualche motion capture di Mark su cui lavorare" spiega DeLeeuw "Quindi nel loro giorno del motion capture, i Russo hanno chiamato Mark Ruffalo e Taika Waititi e gli hanno detto 'ecco cosa vogliamo: praticamente Mark nel corpo più grosso di Hulk'. E Mark ha iniziato ad improvvisare, facendo delle scenette in cui non riusciva a pigiare i tasti della tastiera perché le sue dita erano troppo grosse e cose cosi... era una piccola gag ma era centrata, perché era Mark nel corpo di Hulk che non va bene per questo mondo. E poi era divertente perché vedevi i movimenti facciali di Mark ed era proprio quello che volevano i Russo: mettere un po' più di Mark in Hulk".