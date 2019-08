Avengers: Endgame, Simu Liu omaggia Captain America

Dopo Avengers: Endgame il Marvel Cinematic Universe si prepara ad accogliere il primo film con l’eroe orientale Shang-Chi; per farsi conoscere al grande pubblico, l’attore Simu Liu ha pubblicato uno scatto dove celebra le doti del personaggio interpretato da Chris Evans per un decennio cinematografico ad alto tasso d’azione.

Di origini cinesi e naturalizzato canadese, Simu Liu è un volto sconosciuto al grande schermo, per quanto la sua carriera abbia toccato molte serie televisive dal 2012 al 2019.

Con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings l’attore potrà finalmente esordire in sala con una delle pellicole previste per la Fase 4 del MCU: chiuso il ciclo precedente con il successo planetario di Avengers: Endgame, le prospettive dei Marvel Studios spazieranno fino all’Estremo Oriente senza però dimenticare le sue origini avventurose, come testimonia un post su Instagram della prossima star di Hollywood.

Infatti, la foto ritrae Simu Liu con lo scudo di Captain America e una didascalia davvero toccante: “Mentre tengo la presa sento improvvisamente il peso sostenuto dal suo possessore per dieci anni. Nessuno sarà in grado di rimpiazzarlo…Ma io farò di tutto per tenere viva la sua memoria. Non di abbandonerò, Cap”.

Nella versione da fumetto Shang-Chi è un assassino spietato, ma la sua vita viene sconvolta quando scopre i segreti oscuri di suo padre. Cercando di redimere l’eredità infranta, l’eroe diventa il Maestro di Kung Fu della Marvel servendo la nobile causa degli altri supereroi.

Shag-Chi and the Legend of the Ten Rings è previsto per il 2021 con la regia di Destin Daniel Cretton, sceneggiatore e direttore di Short Term 12 (2013) e Il castello di vetro (2017).

Nel frattempo, Avengers: Endgame gira il mondo insieme ai suoi registi che smentiscono ufficialmente la doppia identità di Samuel L. Jackson.