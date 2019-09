In Avengers: Endgame Shuri è stata molto più utile di quanto immaginassimo

Di Avengers: Endgame è stato esaminato nei minimi dettagli praticamente ogni singolo fotogramma, allo scopo di cercare ogni errore o buco di trama presente nel film dei Russo. A uno di questi, però, sembrerebbe esser stata finalmente trovata una spiegazione soddisfacente.

Parliamo di uno dei momenti più spettacolari del film, quello cioè in cui vediamo gli Avengers riunirsi con i loro 'colleghi' che avevano perso la vita in seguito allo schiocco di Thanos: la scena, insomma, che porterà dritta all'"Avengers, assembled!" che ha fatto esplodere i cuori di tutti i fan Marvel presenti in sale.

Ricordate in che modo Captain America viene avvertito dell'arrivo degli eroi resuscitati? Ad avvertirlo è Sam, che lo invita a guardare alla sua sinistra: ma in che modo i due amici erano in contatto? Come un utente di Reddit ha fatto notare, la risposta ci viene probabilmente fornita da Black Panther: nel film di Ryan Coogler vediamo infatti Shuri, sorella di T'Challa, progettare per il fratello dei dispositivi di comunicazione dal raggio d'azione praticamente illimitato.

Tramite l'invenzione di Shuri, dunque, è perfettamente credibile che Cap possa udire la voce di Falcon prima che questi oltrepassi il portale. Tutto chiaro adesso? La battaglia finale contro Thanos continua comunque a regalare sorprese: qualcuno, ad esempio, alcuni giorni fa ha puntato il dito contro l'indole violenta dell'Ant-Man gigante. Marvel intanto sembra puntare dritta agli Oscar: è già partita la campagna per sponsorizzare Avengers: Endgame per qualche nomination di peso.