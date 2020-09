Avengers: Endgame, una serie di irresistibili fan art celebra il film Marvel

Nonostante sia passato più di un anno dall'arrivo nelle sale cinematografiche di Avengers: Endgame, e dopo aver infranto ogni record al box-office mondiale spodestando dalla prima posizione in assoluto Avatar di James Cameron che resisteva dal 2009, non si placano gli omaggi dei fan della Marvel all'epico crossover dei fratelli Russo.

In questo modo per celebrare oltre dieci anni di Universo Cinematografico Marvel, inaugurato nel lontano 2008 dal primo film dedicato ad Iron Man con Robert Downey Jr. nella parte e conclusosi proprio con il sacrificio estremo del personaggio alla fine di Endgame nel 2019, parecchi utenti del web hanno pensato di dedicare una serie di irresistibili fan art ai loro beniamini. Si va alcuni ritratti stilizzati ad alcune miniature dove vediamo utilizzare le più diverse tecniche di disegno e composizione grafica e queste prendono in esame sia i componenti più celebri degli Avengers ritratti insieme e quindi "uniti", sia in momenti più intimi, come un meraviglioso ritratto della famiglia Stark ancora insieme (con le scritte "Ti amo 3000" a campeggiare per tutto lo schizzo).

Potete visualizzarli tutti andando sulle pagine di CBR.com.

Come noto, Robert Downey Jr. ha confermato il suo addio a Iron Man, anche se tuttavia Tony Stark farà un cameo in Black Widow, ovvero il prossimo film dei Marvel Studios nonché standalone dedicato interamente al personaggio di Scarlett Johansson.

In passato si era accennato al fatto che la sequenza con Tony Stark fosse parte di una scena tagliata da Captain America: Civil War, film del quale Black Widow sarà una sorta di sequel: ciò farebbe del cameo di Robert Downey Jr. un 'riciclo', ma fungerebbe da ponte diretto agli eventi di Black Widow, che si svolgerà nel periodo di tempo tra Civil War e Avengers: Infinity War. Lo stesso interprete di Tony Stark non ha mai negato il suo coinvolgimento, limitandosi a scherzarci su.