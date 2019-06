Avengers: Endgame, la sequenza dei portali inizialmente non era prevista

I fratelli russo e Christopher Markus & Stephen McFeely, rispettivamente registi e sceneggiatori di Avengers: Endgame, hanno rivelato alcuni dettagli sull'ormai celebre sequenza dei "portali", che a quanto pare non sarebbe dovuta comparire nel film. Attenzione seguono spoiler.

Stiamo ovviamente parlando del momento in cui tutti i personaggi di 11 anni di Marvel Cinematic Universe fanno la loro comparsa sul campo di battaglia grazie ai portali creati dal Doctor Strange, in una sequenza che, come conferma uno dei registi, presenta uno dei momenti più potenti delle musiche composte da Alan Silvestri - il brano in questione è "Portals".

"Hai la colonna sonora di Alan Silvestri per un'intera sequenza, e questo è il motivo per cui prende veramente vita," ha commentato Anthony Russo durante il podcast di Empire, con suo fratello Joe che ha confermato: "La sequenza non ha raggiunto il suo massimo impatto finché non è stata applicata la colonna sonora."

Secondo quanto spiegato da Markus, però, la scena inizialmente era stata strutturata in tutt'altra maniera: "Dopo lo schiocco, bam - dovevano essere tutti lì, e poi Thanos avrebbe attaccato. Andava bene, però per come è adesso fa capire che è ancora tutto in bilico. Se risolvi tutto, resta solo una schermaglia. Ma poiché non hai completato la missione principale - non tutti sono tornati - sembra ancora che ci sia molto equilibrio."

"Onestamente, credo che così sia molto vicina alla Director's Cut in termini di struttura," ha continuato Joe Russo. "Abbiamo sempre saputo che il momento più emozionante sarebbe stato il trono di T'Challa con l'esercito del Wakanda. Sei in un momento in cui realizzi che Thanos ha portato migliaia dei suoi per distruggere la terra. Cosa li fermerà? Beh, ecco che arriva il Wakanda. E' un momento incredibile. Peter Parker è l'altro ritorno davvero emozionante. La sequenza è stata strutturata in modo da costruirla progressivamente."

