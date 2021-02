Avengers: Endgame è stato segretamente un reboot di Guardiani della Galassia?

Giocare con i viaggi nel tempo è sempre qualcosa di pericoloso: le variabili da tenere in considerazione sono tante e, soprattutto, tanti sono gli effetti che l'andirivieni temporale può avere sulle storie già scritte. Cosa ne sarà, ad esempio, dei Guardiani della Galassia dopo Avengers: Endgame?

Cerchiamo di fare ordine: la situazione della banda più sgangherata della galassia era piuttosto chiara prima della morte di Gamora e dell'arrivo, dritte dal passato, delle nuove (vecchie?) versioni del personaggio di Zoe Saldana e di sua sorella Nebula.

Il fatto che la Gamora del presente non sia però tornata in vita insieme agli altri Avengers pone un'importante questione: la storia dei Guardiani è effettivamente stata riscritta? Questa Gamora, infatti, non ha mai incontrato Peter Quill e soci nel passato, di fatto facendo sì che la formazione del nostro amato quintetto non potesse avere luogo.

Come funzioneranno le cose, dunque? Il passato dei nostri continuerà ad esistere così come lo conosciamo o ci saranno dei significativi cambiamenti? I prossimi film dell'MCU affronteranno la questione o lasceranno cadere la cosa? Ci penserà Guardiani della Galassia vol.3 a chiarirci le idee? Lo scopriremo solo nei prossimi tempi! A proposito di linee temporali, intanto, Joe Russo ha recentemente spiegato ai fan la timeline di Captain America.