Avengers: Endgame, Sebastian Stan difende il controverso finale di Cap e Bucky

Oggi è passato un anno esatto dall'uscita nelle sale del sontuoso Avengers: Endgame dei fratelli Russo, e in una nuova intervista rilasciata ai microfoni dell'Hollywood Reporter, Stebastian Stan, interprete di Bucky Barnes nel MCU, ha difeso la controversa scelta del passaggio dello Scudo di Cap a Falcon.

Sostiene infatti Stan:



"Il MCU, dal mio modesto punto di vista, è un po' diverso dai fumetti. Il posto in cui siamo arrivati con Bucky alla fine di questo primo e lungo percorso, lo ha condotto a una consapevolezza diversa, a un desiderio di liberazione: ricominciare da capo, ricominciare in qualche modo, riscoprirsi e lasciare tutto alle spalle. Superare tutti gli errori e ripartire da zero. È per questo che ho avvertito che per il personaggio fosse arrivata la sua fine in Endgame. Ed è anche quello che voleva per Steve. Come per chiunque sia rimasto traumatizzato in un'esperienza di guerra che ha influenzato la sua intera vita. Tutto questo riavvio non sarebbe stato possibile passandogli lo Scudo. Lasciandolo a Falcon, Steve è come se avesse detto a Bucky che anche per lui era arrivato il momento di vivere la propria vita. Non credo in Bucky ci siano pensieri contrastanti sull'eredità dello Scudo. Per me, Sam è sempre stato l'uomo giusto ad assumere quel onere per numerose ragioni, come poi esploreremo anche nello show su Disney+".



Vi ricordiamo che Bucky e Falcon, Sebastian Stan e Anthony Mackie, torneranno in The Falcon and the Winter Soldier su Disney+.