Avengers: Endgame, Sebastian Stan commenta l'eventuale ritorno di Bucky Barnes

L'attore rumeno naturalizzato statunitense ha finalmente dato una risposta a quelle voci che vogliono il suo Bucky Barnes a.k.a. il Soldato d'Inverno tornare in scena durante l'attesissimo Avengers: Endgame. Le sue parole potrebbero non essere quelle che vi aspettate!

Si sa, i Marvel Studios tengono molto ai propri segreti inerenti ai prossimi progetti cinematografici, un po' per soprendere i fan in sala, un po' per far sì che gli appassionati abbiano diversi argomenti di cui discutere nei mesi precedenti all'uscita di un film.

Questo è il caso di Avengers: Endgame, attesissimo quarto capitolo della saga crossover, che riunisce decine di eroi Marvel all'interno di un'unica ed epica avventura corale. Dopo i fatti del precedente film, sono in molti a sperare che, a seguito della fatale Decimazione di Thanos, gli esseri viventi cancellati dall'esistenza possano, in qualche modo, tornare tra noi.

Tra questi, il Bucky Barnes di Sebastian Stan, letteralmente polverizzato negli istanti successivi al famigerato SNAP! del Guanto dell'Infinito. Intervistato durante una puntata del Late Show con James Corden, Stan ha finalmente risposto alla fatidica domanda: come farà Bucky a tornare per il prossimo film?

Ebbene, il buon Stan ha deciso di trollarci tutti, con un categorico: "Bucky è morto. Buon anno a tutti!". Parole che, per chi non fosse avvezzo ai fumetti, saranno sinonimo di estremo sconforto.

I fan duri e puri sapranno però che nelle storie Marvel nessuno muore mai veramente, ecco perché sono in tanti ad aspettarsi il ritorno in grande stile non solo del Soldato d'Inverno, ma di quella metà universo che Thanos è così fiero di aver spazzato via. Come questo succederà, ancora rimane un mistero.

E voi, credete alle parole palesemente scherzose di Sebastian Stan, oppure fate parte di quella schiera di fan, convinti che gli eroi "polverizzati" torneranno certamente in vita?

Diretto da Joe ed Anthony Russo, Avengers: Endgame sarà l'emblema perfetto del crossover definitivo, che metterà insieme eroi possenti e memorabili del calibro di: Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Occhio di Falco, Vedova Nera, Ant-Man, Captain Marvel, Nebula, Rocket Raccoon, oltre a praticamente l'intero cast di difensori del pianeta visti in questi dieci anni di Marvel Cinematic Universe. L'uscita del film nel sale è prevista per il prossimo mese di aprile.