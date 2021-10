Avengers Endgame, lo scudo di Captain America all'asta: ecco l'incredibile prezzo

Collezionisti di tutto il mondo unitevi: lo scudo di Captain America che Chris Evans utilizza nel corso del film Avengers: Endgame è stato messo all'asta Hake's Auctions. Si tratta di un oggetto raro da collezione che per forza di cosa ha una base di vendita molto alta e attualmente il prezzo è già schizzato alle stelle. Scoprite a quanto ammonta.

"Questo è un oggetto che ogni vero fan di Captain America dovrebbe possedere e la rara opportunità di avere con sé un vero oggetto, tra l'altro chiave, di un vero eroe pop del Marvel Cinematic Universe", ha dichiarato il presidente di Hake Alex Winter. "E' anche uno degli oggetti di scena più importanti del Marvel Cinematic Universe ad andare all'asta sia in termini della sua statura iconica che della sua fattura". Mentre scriviamo l'oggetto in questione ha raggiunto la considerevole cifra di 45mila dollari e l'asta non è ancora conclusa.

Come si legge nella descrizione dell'oggetto per l'asta: "lo scudo di Captain America proveniente da Avengers: Endgame è stato realizzato dal maestro dei gadget Russell Bobbit ed è di 24 pollici di diametro e 3 di profondità e ad alta densità di materiale. Lo scudo comprende anche i lacci per fissaggio al braccio al suo interno. Sono stati realizzati circa 30-40 scudi per Avengers: Endgame ma questo in particolare è stato usato per le riprese ravvicinate con Chris Evans. Gli altri per i campi lunghi e le riprese a distanza venivano sostituiti continuamente a causa dei danni provocati dal lavoro degli stuntmen".

A proposito di curiosità, i fan hanno ricreato lo scudo di Captain America replicando anche l'effetto rimbalzo quasi come lo vediamo nei film dei Marvel Studios. Nell'attesa del nuovo Captain America 4 con Anthony Mackie, chissà quando rivedremo i nuovi Avengers.