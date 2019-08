Avengers: Endgame, scovato un grosso errore di continuità riguardante Doctor Strange

I fan del Marvel Cinematic Universe da anni ormai sono ben noti per la loro capacità di aguzzare la vista alla ricerca di easter-egg e citazioni insperate, eppure di tanto in tanto questa pratica li porta a scovare dei divertenti errori, come nel caso di Doctor Strange in Avengers: Endgame.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, nella celebre scena dei portali, appena prima dell'urlo di Captain America già divenuto iconico "Avengers: Uniti!", vero e proprio climax dei dieci anni di narrazione della Infinity Saga, il personaggio di Benedict Cumberbatch viene immortalato con indosso l'Occhio di Agamotto: il problema è che né nelle apparizioni subito precedenti né in quelle subito successive al grido di battaglia di Steve Rogers lo Stregone Supremo mostra il suo gingillo, utilizzato in Doctor Strange e Avengers: Infinity War per custodire la Gemma del Tempo.

Una svista infinitesimale della quale ci si rende conto a mesi dall'uscita del film, grazie alla possibilità di mettere in pausa offerta dall'edizione home-video ed esaminare la pellicola dei Russo frame by frame. Oppure fra voi c'è qualche Occhio di Falco che aveva notato l'errore fin dalla proiezione al cinema? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che la Fase 4 del MCU inizierà a maggio prossimo con Black Widow, per poi proseguire su Disney+ con Falcon & The Winter Soldier. In seguito, in un'inedita staffetta tra grande e piccolo schermo, arriveranno The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), What If? (estate 2021), Occhio di Falco (autunno 2021) e Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021).

Nella Fase 5 ad oggi sappiamo che vedremo il già annunciato Black Panther 2 (6 maggio 2022) e Blade, che però è ancora orfano di una data di uscita. Nel corso della D23 Expo sono state annunciate anche altre tre nuove serie tv Disney+, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk, che dovrebbero far parte della Fase 5.