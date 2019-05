Avengers: Endgame, scovato un commovente collegamento con Guardiani della Galassia

Mentre i fratelli Russo hanno condiviso una foto dal set con gli Avengers originali, i fan di Reddit hanno trovato un commovente collegamento fra Avengers: Endgame e Guardiani della Galassia.

Come mostrato nel post in calce all'articolo, apparentemente Rocket - unico sopravvissuto dei Guardiani a seguito degli eventi di Avengers: Infinity War (leggi: Everycult su Infinity War), nel film conclusivo dell'Infinity Saga indosserebbe la sciarpa che Peter Quill sfoggiava in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Secondo l'utente /u/WolfBrigadeII, Rocket indossa il capo di abbigliamento per onorare la memoria del suo amico: la tesi è abbastanza condivisibile, soprattutto considerato che - come dimostrato dalla foto - le due sciarpe mostrate sembrano avere lo stesso colore e la stessa consistenza. Il dettaglio è particolarmente toccante, soprattuto considerata la tendenza di Rocket a dimostrarsi sempre anaffettivo e scontroso verso tutti, nello specifico nei confronti di Star-Lord.

Vi ricordiamo che, stando a quanto dichiarato da James Gunn in persona, Guardiani della Galassia Vol.3 dovrebbe concentrarsi proprio sull'arco narrativo di Rocket Racoon. Sulla saga di Gunn, inoltre, recentemente si è parlato della possibilità di vedere Thor in Guardiani della Galassia 3 e della scoperta dell'ultimo easter-egg di Guardiani della Galassia del 2014.

Per altri aggiornamenti sul film dei Russo, invece, vi invitiamo a dare uno sguardo a Sam Wilson nei panni di Captain America in una splendida fan-art.