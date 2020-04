Avengers: Endgame, scoprite cosa ha escogitato la Marvel per preservare i segreti del film

Durante un rewatch di Avengers: Endgame, l'attrice Emma Fuhrmann, interprete dell'adolescente Cassie Lang nel film dei Russo, ha rivelato quanto sia stato segreto il processo di riprese concedendo ai fan uno sguardo alla sua sceneggiatura originale.

L'attrice è comparsa sulla sua pagina ufficiale di Twitter per mostrare quante informazioni vengano tenute nascoste alla maggior parte degli attori durante il processo di riprese, con la tipica riservatezza della Marvel che si è spinta verso nuovi livelli di top secret per preservare ogni dettaglio di Endgame. Come potete vedere nel post in calce all'articolo, ad esempio, alla Fuhrmann è stata fornita una sceneggiatura con una sola pagina, nella quale veniva descritta la scena in cui Cassie si riunisce con suo padre Scott, presunto morto per anni.

Guardate la foto in calce all'articolo.

Non sorprende che la Marvel abbia preso tali misure precauzionali. Endgame è stato il culmine di una storia che l'MCU ha iniziato a costruire nel 2008 con Iron Man e sarebbe stato un vero peccato avere segreti e spoiler in giro per internet a rischiare di rovinare l'esperienza dei fan. La compagnia è sempre stata molto attenta in questo senso, per qualsiasi suo progetto in sviluppo, ma con il capitolo finale della saga si è spinta davvero oltre.

