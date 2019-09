Avengers: Endgame, scoperto un dettaglio su Ant-Man sfuggito a tutti

Con l'uscita in home video di Avengers: Endgame, sono molti i fan che stanno guardando e riguardando il film, notando ogni volta dei dettagli nuovi. Uno di questi, dotato davvero di una vista da aquila, sembra avere scoperto un particolare su Ant-Man che finora era sfuggito a tutti.

Si tratta di una scena di combattimento con Okoye (Danai Gurira) e Shuri (Letitia Wright). Come sappiamo, se Thanos viene abbattuto in un combattimento personale, il resto dell'esercito è stato affrontato in scene più lunghe. Sullo sfondo, ad ogni modo, si nota Ant-Man / Giant-Man (interpretato da Paul Rudd) camminare lungo il campo di battaglia. Ma a un esame più approfondito, l'occhio particolarmente allenato dello spettatore - che ha postato il video su Reddit - ha scoperto che il nostro eroe fa volare i corpi dei nemici dopo averli calpestati.

Questa scena rende dunque l'Ant-Man di Paul Rudd un brutale assassino? Beh, c'era in ballo il destino dell'universo, è comprensibile che in alcuni momenti non bisognasse andare tanto per il sottile.

Avengers: Endgame, diretto dai fratelli Russo che saranno premiati con il Motion Picture Showman of the Year, ha tra i suoi interpreti Robert Downey Jr nel ruolo di Tony Stark /Iron Man, celebrato recentemente nella giornata nazionale del cheeseburger, Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Black Widow), e Brie Larson (Captain Marvel).