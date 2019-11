Avengers: Endgame, lo scontro tra Captain Marvel e Thanos fu riscritto all'ultimo secondo

Attraverso le parole del montatore Jeffrey Ford scopriamo ancora qualche altro dettaglio inedito circa il backstage di Avengers: Endgame e alcune rivelazioni dedicata a una precisa sequenza riscritta all'ultimo secondo.

Secondo quanto dichiarato da Ford a Slash Film, la parte di Carol Danvers in Avengers: Endgame è stata ampliata a causa di Brie Larson: "Quando Captain Marvel ritorna sulla Terra con l'astronave, quella parte era già nello script fin dal primo giorno. Sapevamo che l'avrebbe fatto, ma quello che avviene dopo è stato notevolmente ampliato proprio per via del carisma che Brie Larson aveva sullo schermo e di quello che stava facendo col personaggio. Così Anthony Russo se n'è uscito con un'idea grandiosa - che è poi stata messa in pratica nei reshoot dell'ultimo secondo tra parentesi - l'idea che Thanos togliesse la gemma del potere dal guanto e colpisse Carol proprio con il potere della pietra grezza. Si tratta di un fantastico uso di quell'arma in quel particolare momento perché è proprio quello che vorresti. Dovevamo trovare il modo di mettere da parte Captain Marvel per un momento, perché lei è davvero potentissima, non ci sarebbe stato modo di batterla".

Sappiamo tutti com'è andata a finire, con Tony Stark/Iron Man che ha dovuto utilizzare tutto il suo ingegno per rubare le gemme a Thanos e usarle personalmente, sacrificando se stesso per mettere fine al conflitto e riportare la pace nell'universo.

Nel corso delle ultime settimane sempre Jeffrey Ford ha rivelato un paio di scene inedite di Endgame: la prima era una variante dell'incontro tra Peter Parker e Tony Stark durante la battaglia finale contro Thanos e il suo esercito; la seconda scena rivelata da Ford ha invece a che fare con Scott e Hope, ovvero Ant-Man e Wasp, e anche questa avrebbe dovuto avere luogo durante la battaglia.

Intanto la Disney sta lentamente preparando la campagna Oscar a favore del film, promuovendolo per una sperata nomination anche come miglior film, sperando in questo modo di bissare il risultato ottenuto un anno fa con Black Panther.