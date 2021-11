Avengers: Endgame, lo schiocco di Thanos nel film Marvel? Impossibile secondo la scienza

Ispirati dai film Marvel Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, un gruppo di ricercatori del Georgia Institute of Technology si è messo al lavoro sulla effettiva fattibilità dello schiocco compiuto da Thanos con il suo Guanto dell'Infinito e ha decretato che per lui sarebbe stato impossibile proprio fare una cosa del genere. Ecco perché...

Nonostante abbiamo già visto innumerevoli situazioni impossibili diventare realtà nel Marvel Cinematic Universe, quello dello schiocco di Thanos con il suo guanto è stato definito davvero impossible per i ricercatori poiché uno degli elementi chiave dell'essere in grado di fare lo schiocco è una certa dose di frizione ma con la mancanza di tale frizione nel guanto di metallo compiere tale gesto sarebbe stato del tutto impossibile.

"I ricercatori attraverso i loro strumenti hanno analizzato diverse varietà di schiocchi e hanno messo in evidenza la frizione necessaria tra diversi tipi di materiali che coprono le dita, incluso i metalli usati per simulare l'effetto dello schiocco nel Guanto dell'Infinito, proprio come quello usato da Thanos. Il team ha stabilito che 'lo schiocco aveva registrato la più rapida accelerazione angolare umana di sempre, tre volte più veloce della accelerazione rotatoria di un pitcher di baseball professionista'".

Il professore Saad Bhamla della School of Chemical and Biomolecular Engineering ha dichiarato: "Quando ho controllato i dati sono saltato sulla sedia. Quello schiocco è stato eseguito in soli sette millisecondi, più di venti volte la velocità di un battito di ciglia, per il quale occorrono 150 millisecondi".

Quindi a questo giro, più che la fisica del mondo dei fumetti sono stati gli effetti visivi dei Marvel Studios a giustificare tale gesto estremo nei film succitati. Per maggiori approfondimenti, ricordiamo che Kevin Feige voleva un finale diverso per Endgame, mentre lo scudo di Captain America è all'asta a un prezzo incredibile.