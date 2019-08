Avengers: Endgame, gli sceneggiatori su quel momento tagliato tra Natasha e Clint

Dopo aver parlato di un momento tagliato con la Vedova Nera, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, Christopher Markus & Stephen McFeely, hanno parlato di un altro momento presente nei trailer ma assente dal film finale.

Nei trailer vediamo Natasha Romanoff/Vedova Nera (Scarlett Johansson) insieme a Clint Barton a.k.a. Occhio di falco (Jeremy Renner) a bordo del Quinjet scambiare alcune parole e dei sorrisi agrodolci tra di loro.

"C'era questa scena con Clint e Nat che andavano in direzione Vormir" spiegano i due al Los Angeles Times "Lasciavano Morag e avevano, in pratica, questa lunga conversazione a bordo del Quinjet con autopilota".

"Pensavamo servisse per ricordarvi che i due condividevano una sorta di relazione, che si 'amavano', il che era un prerequisito per quel che stava per accadere a Vormir" continuano i due sceneggiatori "C'era bisogno di un rapporto del genere per ottenere la Gemma dell'Anima. Ma ci siamo accorti che non c'era bisogno di una sequenza del genere. Se avevate visto tutti gli altri film, sapevate che si volevano bene. E sono due grandi attori, quindi avevano bisogno solo di due frasi per ricordarcelo e non un'intera sequenza".

La scena successiva, con il sacrificio di Natasha su Vormir, è una di quelle che ha fatto letteralmente piangere la sceneggiatrice del prossimo film dedicato alla Vedova Nera in uscita a maggio 2020.