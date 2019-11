Avengers: Endgame, gli sceneggiatori spiegano il buco di trama su Cap e il Mjolnir

Avengers: Endgame è il film con gli incassi più alti di sempre: con quasi due miliardi e ottocentomila miliardi di dollari stacca di poco l'Avatar di James Cameron. I più attenti tra i fan avranno notato l'imprecisione nel capitolo finale dei Vendicatori : Steve Rogers avrebbe sbloccato alcune "funzioni" di Mjolnir, per così dire, non accessibili.

In Thor: Ragnarok Odino rivela al figlio che il martello non è mai stato necessario per controllare i tuoni e di come fosse in realtà un dono innato. Eppure, in Endgame, Cap riesce chiaramente ad evocarli una volta imbracciata l'arma del Dio del Tuono. Che stavolta i Marvel Studios abbiano commesso un errore?

Stephen McFeely e Christopher Markus, gli stessi sceneggiatori delle pellicole con Thanos e di molte altre del franchise, hanno affermato che al momento della stesura della trama, nonostante fosse evidente l'errore, hanno scelto di inserire questo dettaglio perché "la scena era troppo bella per non girarla!"

Tra le ragioni potrebbe esserci, però, anche la sovrapposizione delle riprese dei vari film: i due film dedicati al guanto dell'infinito sono stati girati in contemporanea, senza quasi nessuna pausa tra le due pellicole, e al contempo anche altri film, tra qui Ragnarok, erano in produzione.

All'origine dell'errore, grazie al quale sono state girate alcune delle scene più emozionanti del film, non ci sarebbe dunque una semplice distrazione del team, bensì una troppo fitta tabella di marcia nelle produzioni.

Tra le altre dichiarazioni degli sceneggiatori, vi segnaliamo quella in cui Mcfeely spiega il perché successo del MCU, adesso attivamente impegnato a promuovere Avengers: Endgame per gli Academy Awards.