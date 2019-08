Avengers: Endgame, gli sceneggiatori su quella scena con Vedova Nera che non c'è

Quando si fa un film come Avengers: Endgame molte idee vengono scartate e, alcune sequenze, vengono tagliate, per forza di cose. Abbiamo già letto di tante idee archiviate, come quella con la testa mozzata di Captain America, oggi parliamo di una sequenza eliminata.

Una delle scene tagliate presenti in quasi tutti i trailer di Avengers: Endgame ma pressoché assente nella versione cinematografica è quella che vede la nostra Natasha Romanoff a.k.a. la Vedova Nera di Scarlett Johansson sparare all'interno del Quartier generale degli Avengers e allenarsi.

Ne parlano, nel corso di una nuova intervista, gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely affermando che, sfortunatamente, ci siamo persi molte sequenze simili: "Letteralmente, non vi siete persi alcun dialogo ma molte sequenze con Natasha che viveva da sola, quasi come un'eremita, nel quartier Generale dei Vendicatori prima che Scott Lang apparisse".

"Era una cosa interessante perché si stava allenando, quasi senza uno scopo" continuano i due nel corso dell'intervista "Voleva restare un'eroina, non le importava di altro, un comportamento da ammirare ma anche molto triste visto che la battaglia era finita. Alla fine, non c'era molto di più in queste sequenze che non vedevamo già in quella in cui parla con gli altri negli ologrammi e si mette a piangere. Ma ci piaceva passare un po' di tempo con lei nel film".

Ora il personaggio tornerà in un prequel, Black Widow, in uscita il prossimo anno e che la produttrice Victoria Alonso spera sia una delle migliori produzioni Marvel Studios.