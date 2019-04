Avengers: Endgame, sceneggiatori e registi difendono il montaggio da tre ore

Dopo la pubblicazione del nuovo spot televisivo di Avengers: Endgame, gli sceneggiatori del film Christopher Markus e Stephen McFeely e i registi Anthony e Joe Russo hanno parlato del montaggio del film, come sappiamo della durata di 182 minuti.

"Sia a Joe che a me piacciono le storie molto propulsive", ha spiegato Anthony ai microfoni di Games Radar. "Ci piace tenerle dense e concentrate, e dare al pubblico un 'brivido da brivido', ma questo film ... sai, nessuno ci ha chiesto di tagliarlo. Di solito siamo noi stessi a volerlo, ma questa volta si tratta di dare una degna conclusione ad una storia, una storia che senza il supporto di quel minutaggio sarebbe stata difficile da raccontare."

Il co-sceneggiatore Markus, inoltre, ha aggiunto che anche con un tempo di esecuzione più lungo di quello a cui siamo abituati per il genere, la storia non perderà di mordente, così come è accaduto per Avengers: Infinity War (circa due ore e quaranta). "Fin dall'inizio il film ci dava l'impressione di non aver bisogno di tagli per mantenersi efficiente. Non credo che qualcuno voglia entrare nel cinema con l'idea di andarsene dopo 85 minuti. Per quello ci vuole un riassunto, non un film. E invece in questo modo hai una lunga, soddisfacente conclusione per la storia che stai raccontando. Nessuno alla Marvel voleva scambiare ciò che avevamo con qualche sala in più nei cinema per aumentare le chance al botteghino."

Nonostante i 182 minuti, comunque, Avengers: Endgame sarà sicuramente una hit mondiale quando arriverà nei cinema di tutto il mondo alla fine di aprile: con l'apertura delle prevendite, il film è stato in grado di infrangere il record de Il Risveglio della Forza in sole sei ore.

Vi ricordiamo che alcune catene di cinema, come The Space e UCI, stanno organizzando delle anteprime di mezzanotte, che inizieranno alle 21:00 del 23 aprile con una proiezione speciale di Avengers: Infinity War, con quella di Endgame a partire dalle 00:01 del 24. Quindi affrettatevi a prenotare i vostri posti!