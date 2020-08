Avengers: Endgame, lo sceneggiatore di Ritorno al Futuro commenta il riferimento al film

Nonostante il funzionamento dei viaggi nel tempo in Avengers: Endgame abbiano trovato persino l'approvazione di fisici quantistici, molti spettatori sono ancora confusi dai suoi meccanismi, tanto più che dovrebbero esser diversi da quelli di un certo film cult... Il cui sceneggiatore ha però avuto da "ridire".

Durante l'ultima edizione del segmento YouTube dei Fratelli Russo, Russo Bros. Pizza Film School, il co-sceneggiatore di Ritorno al Futuro, Bob Gale, ha commentato la battuta del blockbuster dal maggior incasso di sempre che"smentiva" le regole dei viaggi nel tempo viste nel cult dell'85 diretto da Robert Zemeckis.

"Voi dite 'Volete dire che Ritorno al Futuro dice stupidaggini in merito?'. Ma alla fine, fate anche voi la stessa cosa tornando indietro al primo film degli Avengers e al secondo di Thor, quindi è come se fosse davvero come in Ritorno al Futuro!" dichiara Gale.

In calce alla notizia, per chi si fosse perso il riferimento o per chi vuole semplicemente godersi nuovamente la scena, trovate il video con la battuta sopra citata.

Intanto, in un altro angolo del Marvel Cinematic Universe, abbiamo apparentemente tutt'altre regole per i viaggio nel tempo (vedere: i viaggi nel tempo secondo Agents of S.H.I.E.L.D.), dove cambiare il passato ha effettivamente conseguenze sulla timeline di provenienza.

Avengers: Endgame è attualmente disponibile in streaming su Disney+.