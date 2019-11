Avengers: Endgame, delle scene con Bro Thor sono state girate prima di Ragnarok

Thor in versione "Lebowski" è stata una delle grandi sorprese di Avengers: Endgame, ma stando a quanto rivelato dagli sceneggiatori alcune scene con il personaggio sono state girate molto tempo prima del film.

Le riprese dei momenti in cui vediamo Bro Thor e Rocket su Asgard alla ricerca della Gemma della Realtà, infatti, risalgono addirittura a prima di Thor: Ragnarok.

"Abbiamo girato il primo film e poi il secondo, con l'eccezione delle scene su Asgard" ha detto il co-sceneggiatore Stephen McFeely durante un'intervista con Hollywood Unscripted. "Le scene della cattedrale erano programmate all'inizio anche se servivano per il secondo film. Quindi sono state girate due anni fa. Mi fa sempre impazzire il fatto che abbiamo usato il Thor pesante molto prima dell'uscita del primo film."

Dopo che gli sceneggiatori hanno rivelato che i membri del cast erano confusi dal particolare look di Thor, che ricordiamo si è lasciato andare dopo la bruciante sconfitta incassata da Thanos in Infinity War, il regista Joe Russo ha aggiunto che "Ragnarok non era neanche stato girato."

Chris Hemsworth tornerà nei panni del Dio del Tuono con Thor: Love and Thunder, quarto capitolo dedicato al personaggio diretto da Taika Waititi in cui Natalie Portman esordirà come la nuova Mighty Thor. Il film uscirà nelle sale il 5 novembre 2021 come parte della Fase 4 del MCU.