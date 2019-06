Avengers: Endgame scende per la prima volta al di sotto del milione di dollari

Molti fan della Marvel stanno seguendo l'evoluzione al box-office di Avengers: Endgame, che si avvicina sempre di più al record assoluto di Avatar. E mentre il film dei fratelli Russo dista circa 75 milioni di dollari dal film di Cameron, nella giornata di lunedì ha fatto registrare per la prima volta un incasso inferiore al milione di dollari.

Secondo l'ultimo report di Box-Office Mojo, Avengers: Endgame ha incassato soltanto 869.816 dollari al 3 giugno. Non si tratta solo dell'importo più basso da quando il film è nelle sale ma si tratta anche della prima volta in cui il film dei Marvel Studios è sceso al di sotto del milione di dollari in un giorno.

Un calo inevitabile e il fatto che Avengers: Endgame sia riuscito a superare i 38 giorni prima di scendere a tale cifra è impressionante. E si tratta sempre di un incasso che sfiora il milione di dollari in un solo giorno.



Ciò che potrebbe preoccupare è che ora il film è in calo proprio con il box-office estivo. Avengers: Endgame è nelle sale da cinque settimane e le sale che proiettano il film sono sempre più in diminuzione, fattore che influisce ovviamente sull'incasso.

Si tratta di problemi comunque minori considerando che il record di Avatar è semplicemente uno sfizio che la Disney vorrebbe togliersi, ma che non diminuisce assolutamente l'incredibile impatto del film in tutto il mondo.

Endgame ha superato Titanic diverse settimane fa ed è diventato il secondo film con il maggior incasso nella storia del cinema.

Nel frattempo i fan hanno aperto una petizione per il ritorno di Iron Man.