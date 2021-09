Avengers: Endgame, una scena di What If..? rende omaggio al film Marvel

L’ultimo episodio di What If...? ha incluso una toccante scena con protagonisti due Vendicatori che ha richiamato alla mente dei fan del Marvel Cinematic Universe un’altra emozionante scena di Avengers: Endgame.

L'ultimo episodio ci ripropone la terrificante potenza di Ultron, ma gli dà anche il corpo di Visione e il dominio sulle sei Gemme dell'Infinito. Per ottenere la Gemma dell'Anima in Endgame, Occhio di Falco e Vedova Nera si recano sul pianeta Vormir dove incontrano Teschio Rosso che dice loro che per ottenere la pietra, uno di loro deve sacrificare qualcosa che amano.

Gli amici discutono e litigano su chi prenderà la decisione, ma alla fine Black Widow è quella che decide di sacrificarsi. La parte più triste è che Occhio di Falco deve assistere alla morte della sua amica senza poter fare niente per fermarla.



What If…? crea un momento simile con Vedova Nera e Occhio di Falco che viaggiano in Russia per trovare un modo per fermare Ultron. Tuttavia, questo Occhio di Falco è privo di speranza per il futuro e ha perso un braccio in circostanze non rivelate, è ora stufo di combattere. I due trovano un bunker che contiene l'intelligenza artificiale di Arnim Zola e decidono di integrarlo in un drone. Si fanno strada verso un silo missilistico e Occhio di Falco crea una barriera per tenere a bada i droni. Tuttavia, un colpo di uno di loro lo fa quasi cadere dalla piattaforma prima che Black Widow lo afferri. Invece di tirarsi su, Clint guarda Natasha e dice: "Te l'ho detto, non voglio più litigare".

Si libera e Natasha guarda Clint cadere verso la morte, come in Endgame. La scena è splendidamente realizzata e si sofferma su Clint che spara una freccia sacrificandosi per abbattere i droni.



La scena dimostra che ogni volta che i tiranni pericolosi acquisiscono un potere incredibile, serve sempre un sacrificio per sconfiggerli. Con Thanos, ci è voluta la perdita di Vedova Nera per acquisire la Gemma dell'Anima. Ma con Ultron, il sacrificio di Occhio di Falco dà a Natasha il tempo di cui ha bisogno per fuggire con l'ultima speranza di vittoria dell'umanità. Le loro morti non sono state vane e ai sopravvissuti viene dato qualcuno da vendicare.



Scoprite quali sono le 5 morti più strazianti del MCU e leggete la nostra recensione dell'ottavo episodio di What If...?.