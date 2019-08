Avengers: Endgame, la scena su Vormir è stata cambiata più volte per renderla al meglio

Intervistati da Backstory Magazine sul film record targato Marvel Studios, I fratelli Russo hanno rivelato alcuni retroscena su uno dei momenti più toccanti di Avengers: Endgame.

Attenzione, seguono spoiler su Endgame.

Stiamo parlando della scena ambientata a Vormir in cui Black Widow e Occhio di Falco lottano per sacrificare la propria vita salvando così quella dell'altro e, soprattutto, quella di tutte le persone polverizzate da Thanos nel loro tempo.

"Abbiamo pensato che sarebbe stata una scena tragica fare combattere due migliori amici per il proprio diritto di morire, per salvare l'universo. Ed è stato davvero straziante" ha spiegato Joe Russo durante l'intervista.

Russo ha confermato che prima di arrivare al risultato visto in sala la scena è stata soggetto di "revisioni multiple" - in una delle prime versioni i Natasha e Clint subivano l'attacco improssivo di Thanos e il suo esercito, un'idea che è sta accantonata per dare più spazio al rapporto tra i due personaggi.

"Abbiamo ideato un modo per coreografarla per renderla il più emozionante possibile, dove il vincitore dello scontro continua a cambiare in modo che non si capisca chi cadrà effettivamente oltre il dirupo" ha poi aggiunto Russo.

A poche settimane dal traguardo del maggiore incasso di sempre, Avengers: Endgame si prepara a debuttare in Italia in versione home video: dal 14 agosto sarà disponibile in formato digitale mentre il 4 settembre arriverà nei negozi fisici.