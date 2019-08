Avengers: Endgame, nella scena su Nuova Asgard c'è una creatura che nessuno riconosce

Adesso che Avengers: Endgame è finalmente disponibile per l'acquisto digitale, i fan possono divertirsi a mettere in pausa il film del Marvel Cinematic Universe per carpirne i tantissimi segreti celati dai registi Anthony e Joe Russo.

A questo proposito, durante la prima sequenza ambientata a Nuova Asgard - quella iniziale, non quella dell'epilogo - è stata individuata una strana creatura sullo sfondo della scena. La cosa interessante è che nessuno finora è riuscito a capire esattamente chi sia il personaggio: subito dopo l'arrivo di Hulk e Rocket nella nuova capitale degli dei asgardiani, nel frame in cui Hulk sta scendendo dal pianale del furgone, appena prima che il duo parli con Valchiria, si può intravedere di fronte all'edificio bianco una creatura imponente che cammina con noncuranza lungo il marciapiede.

Chiaramente non rappresenta una minaccia per la gente di Nuova Asgard, ma è ovvio che non si tratta di un asgardiano, dato che tutti quelli che abbiamo incontrato finora hanno bene o male le sembianze degli esseri umani. Quindi, se non è asgardiano, che cos'è? Le dimensioni, la forma e il tono della pelle della creatura lo fanno assomigliare a Cull Obsidian, il colosso appartenente all'Ordine Nero di Thanos, che però appunto fa parte dei cattivi e poi, come sappiamo, è ben più che morto nel film precedente, Infinity War.

Qualora questa creatura sia qualcuno che abbiamo già visto nel MCU prima di Endgame, allora probabilmente è uno dei gladiatori che hanno combattuto su Sakaar in Thor: Ragnarok. Ce n'è uno in particolare che sembra corrispondere in termini di dimensioni, e potete vederlo nell'immagine in calce all'articolo.

Sarà lui? Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altre notizie, guardate una scena di Endgame rifatta in stile GTA V e andate dietro le quinte della sequenza dei Portali.