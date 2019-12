Avengers: Endgame, la scena tra Hulk e l'Antico era inizialmente molto diversa

Continuano le curiosità riguardanti Avengers: Endgame nonostante i mesi passati dal suo arrivo nelle sale (alla fine dello scorso aprile) e il successivo approdo sia in home video che sulla piattaforma digitale Disney+. Stavolta, si tratta di una piccola curiosità legata alla scena tra Hulk e l'Antico.

Attraverso alcuni tweet pubblicati sul proprio profilo, la visual artist Karla Ortiz ha rivelato una versione alternativa dell'incontro tra il personaggio di Mark Ruffalo e quello di Tilda Swinton quando il primo viaggia indietro nel tempo per recuperare una delle gemme dell'infinito e discutere del funzionamento dei viaggi nel tempo. Ebbene, nel concept si vede chiaramente che al suo arrivo nel passato, Hulk trova l'Antico su una sedia sdraio con una bevanda in mano, come se stesse appunto aspettando in tranquillità il suo ospite. Il concept, come indicato dalla stessa Ortiz, risale al 2016, ben tre anni prima dell'uscita del film in sala.

"Si tratta di uno dei pochi frame che ho realizzato per il film. Adoro dipingere questi frame e lo farei in continuazione ed è stato grandioso avere avuto questa opportunità. Questo è uno dei miei preferiti. Ho pensato di iniziare a condividerne qualcuno a partire da questo".

In questo momento il film campione di incassi di Anthony e Joe Russo è tornato alla ribalta dal punto di vista mediatico per via della campagna marketing che circonda la stagione dei premi, viste le possibilità di ottenere qualche nomination ai prossimi Premi Oscar. Di sicuro tra i nominati quelli che avranno più chance saranno rintracciabili nel comparto tecnico, quindi effetti visivi, sonori, ma anche missaggio sonoro, montaggio e trucco.

Inoltre, l'intero script del film di Joe e Anthony Russo è infatti stato reso disponibile online per i membri dell'Academy, che potranno quindi consultarlo e constatarne i meriti, per un'eventuale candidatura agli Oscar per la migliore sceneggiatura.

Una nuova fan theory su Avengers: Endgame ci dice, intanto, che Captain America potrebbe essere il nonno di Star-Lord!