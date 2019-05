Avengers: Endgame, ecco una scena eliminata fra Natasha e Carol

Dopo l'immagine dal set che ha rivelato una scena tagliata da Avengers: Endgame incentrata su Captain Marvel su Vormir, un nuovo scatto ci mostra un'altra sequenza tagliata, sempre incentrata sul personaggio interpretato da Brie Larson.

Questa volta, come potete vedere dalla foto che vi riportiamo in calce all'articolo, ci troviamo sulla Terra, nello specifico nei pressi del quartier generale degli Avengers.

Davanti a quello che è presumibilmente Captain America (di spalle), Carol stringe la mano alla Vedova Nera: dai capelli biondi d Natasha possiamo dedurre che la scena è ambientata durante il prologo di Avengers: Endgame, e che la Vedova stia presentandosi/ringraziando Captain Marvel per aver riportato indietro Tony Stark.

In aggiunta, gli sceneggiatori di Captain Marvel

In una recente intervista con ComicBook, la produttrice di Captain Marvel Mary Livanos e la sceneggiatrice Kelly Sue DeConnick, hanno spiegato che girare il film back to back con Endgame ha aiutato non poco il personaggio, mettendolo come su una sorta di piedistallo.

"Sono sicuro che è stata un'ottima mossa. Io stesso sono tornato a vedere Captain Marvel durante il weekend di apertura di Endgame, e credo che la doppia esperienza sia davvero grandiosa. Nella sala c'erano un sacco di ragazze che stavano recuperando il film proprio prima di andare a vedere Endgame, quindi sono certo che questa mossa abbia dato risalto al personaggio."

