Avengers: Endgame, ecco la scena eliminata con Katherine Langford disponibile su Disney+

Da questa notte il servizio di streaming digitale fornito dalla piattaforma Disney+ è finalmente disponibile negli Stati Uniti e per gli appassionati dei film Marvel c'è stata una vera e propria sorpresa: Avengers: Endgame con una scena inedita in più rispetto alla versione home video.

I fan della pellicola lo hanno notato immediatamente, la scena in questione è quella eliminata poi al montaggio finale che vedeva protagonista l'attrice di 13 Reasons Why, Katherine Langford. Dopo varie speculazioni e supposizioni si ha finalmente la conferma che l'attrice girò una scena nei panni di una versione più adulta di Morgan Stark, figlia di Tony Stark. La scena in questione rappresenta una visione di Tony dopo lo schiocco effettuato con il guanto dell'Infinito. I due hanno un confronto molto commovente subito prima della dipartita dell'eroe, con i fan che si chiederanno il perché della rimozione di tale scena.

A tale domanda hanno immediatamente risposto i due sceneggiatori della pellicola, Christopher Markus e Stephen McFeely: "Lei è stata grandiosa - ha detto Markus - era una scena davvero breve, molto più breve di quanto qualcuno voglia apparire in un film, ma a causa della sua natura siamo andati oltre, non è quel tipo di scena che potevamo spostare all'inizio del film, affaticava il ritmo della narrazione. Quindi l'abbiamo rimossa del tutto".

Già Joe Russo aveva risposto similmente in un'altra intervista affermando che tale scena era troppo complicata per il pubblico a cui avevano mostrato per prima la pellicola nei primi test-screening: "C'era questa idea che Tony sarebbe andato in questo luogo metafisico e dove trovava la versione del futuro di sua figlia. L'intenzione era che la figlia del futuro lo perdonasse e gli desse la pace necessaria per andarsene. Era un'idea potente, ma il fatto è che era un film pieno zeppo di idee che avrebbero complicato tutto. Abbiamo mostrato la scena a un pubblico di prova e per loro risultò troppo confusa".

Avengers: Endgame è disponibile negli Stati Uniti su Disney+ - la piattaforma arriverà in Italia il 31 marzo 2020 - insieme a tutti gli altri film del Marvel Cinematic Universe e agli annunciati show televisivi come The Falcon and The Winter Soldier nell'autunno 2020, WandaVision nella primavera 2021, Loki nella primavera 2021, What If…? nell'estate 2021, e Hawkeye nell'autunno 2021.