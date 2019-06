Avengers: Endgame, una scena chiave del film è stata totalmente improvvisata

Durante una recente intervista con Pinkvilla, l'interprete di Spider-man Tom Holland ha rivelato che una delle scene più importanti (e struggenti) di Avengers: Endgame è stata completamente improvvisata.

Attenzione, seguono spoiler su Avengers: Endgame.

Stiamo parlando della scena in cui Tony Stark muore dopo aver utilizzato le Gemme dell'Infinito per sconfiggere Thanos una volta per tutte (vedi: recensione di Avengers: Endgame). Ebbene, secondo quanto dichiarato da Holland, Robert Downey Jr. e tutti gli altri attori presenti in scena hanno recitato la loro parte senza la presenza di un vera e propria sceneggiatura.

"E' stato molto interessante perché quando abbiamo girato quella scena con Robert non c'era uno script," ha confermato Holland. "Eravamo solo io, Kevin Feige, i Russo, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow e Don Cheadle. Ci hanno portato sul set e ci hanno detto cosa stava per accadere, o che volevano che accadesse, e dopo abbiamo praticamente improvvisato se ricordo correttamente. Perciò è stato molto, molto interessante il modo in cui abbiamo girato una delle scene cardine del film, è stato un giorno veramente emozionante e ripensandoci ora è stato anche il momento più pazzo di tutto il set. Ma è stato incredibile e la scena si è rivelata fantastica."

Il viaggio di Tony Stark si è quindi concluso proprio come aveva iniziato: la celebre frase sul finale del primo storico film del MCU - "Io sono Iron Man" - è stata infatti improvvisata a sua volta da Robert Downey Jr.