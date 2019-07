Avengers: Endgame, la scena iniziale con Carol e Tony nello spazio doveva essere tagliata

Commentando il film nell'audio speciale all'interno dell'edizione digital home-video di Avengers: Endgame, gli autori del film Marvel Studios hanno svelato che inizialmente il ruolo di Captain Marvel doveva essere ancora più ridotto rispetto a quanto visto al cinema.

Invece di rivelare il personaggio come soccorritore dallo spazio per Tony Stark (Robert Downey Jr.) e Nebula (Karen Gillan), infatti, i cineasti avevano pensato di tagliare la scena sul più bello, per accrescere la tensione nel pubblico.

"A volte con questi film, a causa del gran numero di personaggi, a volte le cose possono sembrare un po' confuse, se vai troppo lontano senza orientarti con una sorta di orologio ..." ha detto Anthony Russo, commentando che originariamente Carol Danvers doveva apparire più avanti nel corso del film, e non all'inizio.

Lo sceneggiatore Stephen McFeely ha aggiunto che l'idea era quella di mostrare il volto di Tony in primo piano abbagliato dalla luce arancione, senza però mostrare la fonte di quella luce al pubblico.

"Probabilmente avrebbe confuso un po' tutti, ma l'idea originale prevedeva una forte luce arancione sul viso di Tony, lui si svegliava e vedeva la fonte di quella luce ma il pubblico no. Avremmo rivelato chi l'aveva salvato solo in seguito, senza farlo vedere."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Molto meglio la scelta definitiva, non trovate?

Per altri approfondimenti, leggete le parole con le quali Kevin Feige si è complimentato con i Russo, definendoli gli unici registi in grado di realizzare un film come Avengers: Endgame. Inoltre, scoprite come il look di Hulk è stato definito solo all'ultimo secondo.

