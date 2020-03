Avengers: Endgame, Scarlett Johansson era preoccupata dalla scena della sua morte

Nel corso di Avengers: Endgame, il più grande successo commerciale di tutti i tempi, la Natasha Romanoff di Scarlett Johnasson si sacrifica per ottenere la Gemma dell'Anima e salvare il suo migliore amico Clint Barton (Jeremy Renner) e il resto dell'universo.

Alcuni fan sono rimasti scioccati dalla decisione improvvisa ed istintiva del personaggio, e l'attrice nel corso di una recente intervista ha ammesso che originariamente aveva espresso la sua preoccupazione ai piani alti dei Marvel Studios: come forse saprete inizialmente la scena presentava un attacco di Thanos e dei suoi soldati e un combattimento fra Vedova Nera, Occhio di Falco e Captain Marvel nel tentativo di impedire a Thanos di aggiudicarsi la Gemma.

Ma l'attrice ha aggiunto anche alcuni particolari, rivelando la presenza di alcune creature che ha descritto come un "esercito di mostri in stile Dissennatori" che lei temeva avrebbe impaurito il pubblico più giovane del franchise. Nelle sue parole: "Stavo pensando: 'I genitori non ci perdoneranno mai per aver inserito queste creature'".

Insomma, evidentemente devono essere stati dei mostri davvero impressionanti. Tra le altre modifiche effettuate su Avengers: Endgame per non impressionare troppo il pubblico più giovane, ricordiamo la cancellazione della scena in cui Thanos decapitava il Captain America del passato e lanciava la testa mozzata agli Avengers nel presente (come monito) e la morte stessa di Iron Man, il cui volto inizialmente sarebbe stato completamente deturpato dall'energia del Guanto dell'Infinito.

