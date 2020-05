Avengers: Endgame, Scarlet Witch e Captain Marvel si affrontano in una fan art

Negli ultimi anni l'MCU si è arricchito di diversi personaggi, anche grazie alla presenza di Doctor Strange che ha aperto le porte a più dimensioni. Tuttavia al momento Wanda Maximoff e Carol Danvers sono probabilmente i due esseri più potenti dell'universo condiviso. E i fan si sono divertiti a chiedersi chi vincerebbe in un'ipotetica battaglia.

Nonostante un duello tra i due personaggi sul grande schermo sia piuttosto utopico, in aiuto è arrivato BossLogic, che ha creato una fan art che mostra proprio un duello tra Captain Marvel e Scarlet Witch.

L'immagine mostra perfettamente cosa accadrebbe se i due personaggi decidessero di affrontarsi. Inoltre BossLogic non prende posizioni e li ritrae con grande imparzialità.



Entrambi i personaggi compaiono in Avengers: Endgame, e la stessa Captain Marvel, inizialmente defilata rispetto agli Avengers nella lotta al temibile Thanos, dimostrerà di essere decisiva e di poter dare un grande contributo durante il gigantesco conflitto finale che ha appassionato i fan di tutto il mondo, non solo per il destino che la trama riserva a Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.).

Per quanto riguarda le particolarità del film, i Russo pensavano di mostrare un Captain America barbuto come in Infinity War.

Inoltre la battaglia finale di Endgame contiene un errore che molti fan non hanno notato e che di recente è stato scoperto. Il film è il penultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, prima dell'inizio della Fase 4.