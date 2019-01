Avengers: Endgame, Samuel L. Jackson criptico sulla presenza di Nick Fury

Nonostante la scena post-credit di Avengers: Endgame suggerisca il contrario, Nick Fury potrebbe non comparire in Avengers: Endgame. Verità? Un ironico tentativo di depistaggio? A insinuare qualche dubbio nella mente dei fan ci ha pensato proprio Samuel L. Jackson, che dopo qualche tempo lontano dal personaggio, quest'anno tornerà in grande stile.

Nick Fury infatti sarà tra i personaggi protagonisti di Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home e nessuno sinora aveva messo in discussione la sua presenza in Avengers: Endgame. Tuttavia l'attore ha partecipato al podcast Happy Sad Confused, dove Josh Horowitz di MTV ha chiesto all'attore se avesse letto la sceneggiatura top-secret di Endgame:"Non Avengers: Endgame, no. Solitamente leggo le sceneggiature in cui ci sono" ha dichiarato Jackson, piuttosto divertito.

Sarebbe sorprendente non vedere Nick Fury in Avengers: Endgame ma la dichiarazione di Jackson potrebbe essere un modo per nascondere un effetto sorpresa del film.

Marvel Studios è nota per aver adottato misure estreme con la segretezza dei suoi script ma sembra che Samuel L. Jackson preferisca leggere l'intera sceneggiatura dei film in cui recita, a meno che non debba fare un cameo:"L'ho fatto. O lo farò quando qualcuno mi manderà una sceneggiatura e dirà 'Vogliamo che tu faccia un cameo qui'. Andrò a cercare cosa rappresenta quel cameo e a seconda di cosa sia quel cameo potrebbe attirarmi tornare indietro e leggere cosa è successo prima e cosa succederà dopo. Ma la maggior parte delle volte no, ho letto l'intero copione. Mi piacciono gli script. Non ci vuole molto tempo per leggerli".

In ogni caso Nick Fury tornerà presto in Captain Marvel, ambientato negli anni '90, con Brie Larson nei panni di Carol Danvers, destinata a diventare una delle eroine più potenti dell'universo Marvel.