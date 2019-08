Avengers: Endgame, per i Russo l'uso delle Gemme avrà delle conseguenze su Hulk

In Avengers: Endgame, Hulk sceglie di usare il nuovo Guanto dell'Infinito per sprigionare il potere delle Gemme dell'Infinito e riportare in vita tutte le vittime della decimazione di Thanos avvenuta durante Avengers: Infinity War.

Proprio come succede a Thanos, però, anche Bruce Banner viene permanentemente danneggiato e il suo braccio destro orribilmente sfigurato: ebbene durante un recente Q&A i registi Joe e Anthony Russo sono stati interrogati sul perché, nonostante il fattore di guarigione del personaggio, sia rimasto così gravemente ferito.

"Hulk non si è mai imbattuto in tutte le Gemme dell'Infinito, o nel Guanto e nel puro potere di quelle Gemme", ha spiegato Joe. "Thanos è quasi invincibile e non ne è uscito illeso, così chiaramente quando hai il pieno potere delle Gemme dell'Infinito, usarle crea danni irreparabili."

"Sei fortunato a rimanere in vita" ha aggiunto Anthony, riferendosi al destino di Iron Man.

Ad oggi non sappiamo quando Hulk tornerà, in quanto al momento non sembra esserci molto spazio per lui durante la Fase 4 del MCU. Tuttavia, quando lo farà, sarà sicuramente sottoposto a grandi cambiamenti e sarà molto interessante scoprire che tipo di impatto futuro avranno su di lui gli eventi di Endgame.

Secondo una teoria, Hulk potrebbe diventare cattivo e assumere il ruolo di primo villain per i prossimi Avengers. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.