Avengers: Endgame, i Russo svelano il giorno più difficile sul set

Parlando con i propri fan su Reddit, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno parlato in lungo e in largo della loro carriera ai Marvel Studios, svelando retroscena e progetti futuri.

Dopo aver palesato le proprie intenzione di realizzare un film MCU per Wolverine e annunciato di essere a lavoro su un misterioso progetto del quale ovviamente non hanno rivelato alcun dettaglio, ai due è stato domandato qual è stato il giorno più difficile vissuto sul set durante le riprese di Avengers: Endgame.

Senza neanche pensarci o usare giri di parole, i due hanno risposto: "La morte di Tony Stark".

Piuttosto di citare difficoltà inerenti agli aspetti logistici della produzione, quindi, i due si sono buttati sul sentimentale citando l'iconico sacrifico di Iron Man al termine della battaglia contro Thanos e il suo esercito. Il lutto che ha scosso l'intero Marvel Cinematic Universe è stato affrontato con eleganza in Spider-Man: Far From Home, un film sul passaggio di testimone da Tony a Peter, prima suo allievo e adesso "nuovo" Iron Man.

Alcuni fan credono ancora che Stark sia vivo In qualche modo e sperano in un futuro grande ritorno, ma in più di un'occasione Kevin Feige e compagnia ha chiesto sostanzialmente ai fan di non trattenere il respiro per quel motivo. Gli stessi Russo hanno dichiarato: "Tony è morto definitivamente. L'avventura per Robert è finita."