Avengers: Endgame, i Russo spiegano perché hanno voluto fare un film sui viaggi nel tempo

Durante il commento audio disponibile nell'edizione digitale per il mercato home video di Avengers: Endgame, i fratelli Russo e gli sceneggiatori del film Marvel Studios hanno discusso l'idea di fare un film sui viaggi nel tempo.

I cineasti sapevano che basare l'intero film sui viaggi nel tempo sarebbe stato rischioso, ma sapevano anche che quello era l'unico modo per i personaggi di aggiustare le cose e guarire le proprie ferite:

"Alla fine ci siamo resi conto che, okay, il viaggio nel tempo non esiste, quindi è una nozione ridicola", dice Joe Russo. "È un costrutto di film di genere e sai, ma poi alla fine ci siamo convinti a farlo perché abbiamo iniziato ad immaginare tutte le scene emotive che avremmo potuto scrivere per i personaggi e le persone che amavano che non sono più con loro nel presente".

McFeely ha aggiunto che le scene avrebbero risolto alcuni personaggi in un certo senso. "Attraverso quelle scene saremmo potuti arrivare a loro, li avremmo riparati. Quindi, alla fine, se li segui lungo la loro missione, e loro eseguono la missione ma nel mentre compiono anche un viaggio emozionale, sia i personaggi che il pubblico saranno emotivamente soddisfatti alla fine di quella missione."

