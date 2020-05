Avengers: Endgame, i Russo pensavano a un Captain America barbuto come in Infinity War

A un anno di distanza continuano a emergere particolari e dettagli nuovi su Avengers: Endgame, da un errore nella battaglia finale scoperto da un fan alle rivelazioni sui possibili look alternativi dei personaggi. Ne hanno parlato anche i registi del film, Anthony e Joe Russo, durante un recente live su Instagram.

I fratelli Russo hanno infatti spiegato che, nei loro piani iniziali, avevano pensato di lasciare Steve Rogers (Chris Evans) con la stessa barba vista nel precedente Avengers: Infinity War. Captain America, quindi, sarebbe rimasto barbuto fino all'epica battaglia finale, in cui il team dei Vendicatori ha sconfitto per sempre Thanos.

Tuttavia, dal momento che Endgame non è stato girato in ordine cronologico, sarebbe stato impossibile filmare Chris Evans con questo look se non facendo ricorso in molte scene a una barba posticcia, soluzione che evidentemente non ha convinto i registi.

I fratelli Russo non hanno spiegato perché avrebbero voluto continuare a vedere la versione barbuta di Steve Rogers. Nel montaggio finale del film, in ogni caso, è presente una scena in cui Captain America si rade la barba di Infinity War.

Nei giorni scorsi Chris Evans, che ha finalmente deciso di iscriversi a Instagram, ha organizzato una reunion virtuale del cast di Avengers: Endgame per un contest di beneficenza.